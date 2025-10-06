Un fiore per la memoria e un monito contro l' oblio così Montesilvano ricorda Norma Cossetto FOTO
Montesilvano non dimentica e nella mattinata di lunedì 6 ottobre, in occasione dell'82esimo anniversario della tragica scomparsa di Norma Cossetto (uccisa tra il 4 e il 5 ottobre del 1943), l'amministrazione comunale ha celebrato una solenne cerimonia di ricordo nel giardino a lei intitolato, sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
