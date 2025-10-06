Un disastro targato Macron | instabilità politica debito pubblico malessere sociale E la Francia paga il conto

Con le dimissioni di Sebatien Lecornu da primo ministro, Emmanuel Macron inanella l’ennesimo fallimento record da quando, a seguito delle elezioni europee dello scorso anno, decise con una mossa disperata di sciogliere l’Assemblea nazionale nella speranza di evitare l’approdo al governo del Rasseblement national. Mossa miope riuscita in questo obiettivo grazie alla nascita del Nuovo fronte popolare, una sorta di arco costituzionale in salsa francese, ma pagata a carissimo costo dal Paese. Che si è ritrovato alle prese con una crisi politica senza precedenti, durante la quale si sono susseguiti tre governi in 13 mesi, e l’espolosione di tutte le contraddizioni sociali ed economiche legate al macronismo, a partire dalla crisi dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

