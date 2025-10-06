S obria, raffinata, mai prevedibile. Amal Clooney ha portato la sua eleganza discreta sul red carpet del Natural History Museum di Londra, in occasione degli Albie Awards 2025, la serata organizzata dalla Clooney Foundation for Justice. Accanto al marito George Clooney, in un impeccabile smoking nero, ha scelto un abito color cioccolato. Un look che ha unito l’estetica della vecchia Hollywood a una visione contemporanea del glamour. Al loro fianco è apparsa Donatella Versace, ospite d’onore della serata. George Clooney e Amal Alamuddin, più affiatati che mai. guarda le foto Amal Clooney e il look Versace agli Albie Awards. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un colore avvolgente, una silhouette da diva e un legame speciale con Donatella Versace. Perché quello dell'avvocata è un look che detta tendenza