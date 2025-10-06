Un bestiario per gli umani | Frank Westerman nelle regioni polari
Milano, 6 ott. (askanews) - Un viaggio nelle regioni polari sulle tracce delle grandi esplorazioni, con sette animali come guida: Frank Westerman è uno scrittore capace di unire reportage e letteratura, muovendosi come un testimone e un osservatore attraverso il presente. Il suo ultimo libro, presentato anche al festival Internazionale a Ferrara, è "Bestiario artico", edito da Iperborea, che racconta di narvali, granchi reali o anguille, ma soprattutto del paesaggio umano. "Ho preso il diario di viaggio di William Barents del XVI Secolo - ha detto lo scrittore ad askanews - ed era affascinante, perché mostra anche i suoi incontri con gli animali, per esempio gli orsi polari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
