"Giornata perfetta", scolpisce Italiano. Perché, dice il tecnico, "è stata la prima partita che abbiamo giocato a un livello qualitativo alto, specie nelle soluzioni d’attacco, e perché ho rivisto lo spirito che ci aveva contraddistinto nella scorsa stagione". Nel calcio funziona così: dopo un 4-0 per Italiano è un Bologna da sogno, per Gilardino un Pisa da incubo. La verità è che quando il Bologna ha messo in campo la sua schiacciante superiorità tecnica il Pisa è uscito dalla partita: anche se a farlo uscire fragorosamente è stata una sciocchezza di Touré al minuto 36. "Bravi noi ad approcciare nel modo giusto la gara, ma dopo l’espulsione di Touré le cose sono diventate molto più facili", ammette Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Un bel ripasso di Italiano. "Ho rivisto lo spirito della scorsa stagione. Peccato fermarci ora»