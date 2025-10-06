Un avatar per tornare camminare meglio | all’ospedale Versilia la riabilitazione si fa nel metaverso

Lido di Camaiore (Lucca), 6 ottobre 2025 – L’ospedale della Versilia al centro di una sperimentazione internazionale. Da oggi, lunedì 6 ottobre, fino a venerdì 10 ottobre, la struttura di Riabilitazione dell’ospedale sarà protagonista di un progetto di altissimo livello che utilizza un sistema di realtà aumentata con avatar, nell’ambito del progetto Social Human Interaction, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Horizon. “L’ospedale Versilia - spiega il direttore della Riabilitazione Federico Posteraro - è il sito pilota per la sperimentazione in riabilitazione, nell’ambito di un progetto più ampio che prevede l’utilizzo della stessa tecnologia virtuale con altri due obiettivi: migliorare la sicurezza dei lavoratori (con sperimentazione effettuata in Spagna) e facilitare la comunicazione nella gravi disabilità motorie (in questo caso la sperimentazione è prevista in Svizzera)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

