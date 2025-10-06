Un anno nel parco delle Foreste casentinesi uscito il bando 2025-26 per il servizio civile

La proposta, per giovani tra i 18 e i 28 anni, si realizza in tutto il territorio del Parco nazionale, con sedi operative a Pratovecchio-Stia (Ar) e a Santa Sofia (Fc), ed è orientata alla tutela delle biodiversità e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle specie prioritarie. Uscito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it