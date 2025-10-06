Un amore lungo 80 anni La cronaca di Modena è nata in centro storico nel giorno di San Valentino
Manicardi Non è un caso che il Carlino Modena sia nato nel giorno di San Valentino del 1946: un amore, quello del nostro giornale con la sua città e la sua provincia, che dura da ben 80 anni. Ci sono stati, in questo lungo cammino, momenti bellissimi, tragedie, risate, lacrime ed emozioni. Insieme ai lettori abbiamo raccontato la nostra terra e insieme abbiamo combattuto importanti battaglie che hanno sempre avuto – e continuano ad avere – un unico obiettivo: raccontare sì, ma con occhio critico per contribuire a far crescere un territorio che è, prima di tutto, lo specchio di chi ci vive. Quando nacque la cronaca di Modena dell’allora Giornale dell’Emilia, in città abitavano poco più di 107mila persone e il quotidiano costava 4 lire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A lungo, a lungo, fin dall’infanzia, fin da quando ho ricordo di me stessa, mi è sembrato di voler essere amata. Adesso io so che non mi serve l’amore, mi serve la comprensione. E quello che Voi chiamate amore (gelosia, sacrificio) tenetelo in serbo per gli altri. Vai su Facebook
