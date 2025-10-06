Umbria Francesco Filipponi | Creare un sistema di ciclovie che colleghi i luoghi francescani i siti di interesse storico ed i paesaggi naturali più importanti
“L’Umbria può diventare un modello nazionale per l’integrazione tra mobilità dolce, tutela ambientale e promozione culturale, ciò grazie ad un sistema di ciclovie che collega i luoghi francescani, i siti di interesse storico ed i paesaggi naturali più importanti”. Lo dichiara il consigliere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Nel segno di S. Francesco e Capitini. Dall’Umbria quel richiamo alla Pace che non tutti vogliono sentire
Umbria, Francesco De Rebotti: “Oltre al danno Trenitalia propone la beffa per i contribuenti. La misura sembra colma”
Regione Umbria, Francesco De Rebotti: “Scadenza confermata per la ex Fcu. Salvaguardiamo un’opera strategica”
Oggi si celebra il Patrono d'Italia, San Francesco, nato ad Assisi (Umbria), ha vissuto, è stato battezzato, ha passeggiato nella natura generosa delle sue valli, ha trovato rifugio e meditato in solitudine, ha sentito la voce di Dio, ha incontrato Chiara, è morto
Assisi e l'Umbria celebrano San Francesco: arriva Giorgia Meloni
Audizioni in Prima commissione sulla legge su polizia locale - La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, si è riunita oggi a palazzo Cesaroni per ascoltare in audizione i soggetti interessati alle proposte di ...
Prima Commissione prosegue lavoro su legge polizia locale - La prima Commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per continuare le audizioni sulle proposte di modifica della legge ...