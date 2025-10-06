Umberto Tozzi dà l’addio dopo oltre 50 anni | le ultimissime date
Dopo cinquant’anni di carriera, Umberto Tozzi dà l’addio alle scene e lo ha alla grande, come merita. Un’icona della musica italiana che vanta più di 80 milioni di dischi venduti, più di 2mila concerti nel mondo e brani rimasti nella storia. Il suo annuncio ha commosso i fan, che si preparano a salutarlo prendendo parte a L’Ultima Notte Rosa – The Final Show. Dodici concerti d’addio. Ha inizio un tour che segnerà la fine della carriera memorabile di Umberto Tozzi. Il cantautore torinese ha deciso di concludere con una grande celebrazione, che partirà dall’Italia e terminerà all’estero, nei confini europei. 🔗 Leggi su Dilei.it
Umberto Tozzi e i ritratti secenteschi sul tempo che passa
Umberto Tozzi, addio alle scene con sold out all’Arena di Verona
Umberto Tozzi da record: l'ultima impresa? Il 5 ottobre a Verona
Intervista – UMBERTO TOZZI: Ogni palco è stato una gioia immensa, ma ora è tempo di chiudere in bellezza - Umberto Tozzi chiude in grande stile la sua carriera live con L’Ultima Notte Rosa – The Final Show: dodici concerti speciali tra Italia ed Europa per salutare il pubblico dopo mezzo secolo di successi ... Secondo newsic.it
“Il mio appello per incentivare gli esami per il trapianto di midollo osseo. Ho inciso una canzone con la speranza la scienza risolva presto”: così Umberto Tozzi - Il cantante ha presentato il brano inedito "Vento d'aprile" dedicato a Elisa, bambina morta di leucemia, per sensibilizzare sui trapianti ... Da ilfattoquotidiano.it