Dopo cinquant’anni di carriera, Umberto Tozzi dà l’addio alle scene e lo ha alla grande, come merita. Un’icona della musica italiana che vanta più di 80 milioni di dischi venduti, più di 2mila concerti nel mondo e brani rimasti nella storia. Il suo annuncio ha commosso i fan, che si preparano a salutarlo prendendo parte a L’Ultima Notte Rosa – The Final Show. Dodici concerti d’addio. Ha inizio un tour che segnerà la fine della carriera memorabile di Umberto Tozzi. Il cantautore torinese ha deciso di concludere con una grande celebrazione, che partirà dall’Italia e terminerà all’estero, nei confini europei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Umberto Tozzi dà l’addio dopo oltre 50 anni: le ultimissime date