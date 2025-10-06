Umberto Tozzi annuncia il tour 2026 L’Ultima notte rosa The Final Show

Umberto Tozzi annuncia a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo addio alla scena live, L’Ultima notte rosa The Final Show. Umberto Tozzi, all’indomani de La Grande Festa de L’ultima notte rosa The Final Tour – che si è tenuta ieri, domenica 5 ottobre, e che ha celebrato il suo ultimo concerto (sold out) all’Arena di Verona – annuncia a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo addio alla scena live, L’Ultima notte rosa The Final Show. Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

