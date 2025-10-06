Umbertide a spasso in centro armato di un coltello

Perugiatoday.it | 6 ott 2025

A spasso con un coltello. È successo a Umbertide, in centro storico, con i carabinieri che hanno denunciato un 27enne del posto, con precedenti, per porto abusivo di armi. Il giovane è stato fermato durante una serata di controlli del territorio, con i militari che hanno ispezionati 3 locali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: umbertide - spasso

