Ultimo appuntamento dell' anno con Burattini alla riscossa protagonisti Arlecchino e Sganapino

Ravennatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Burattini alla Riscossa chiude l'edizione 2025 alla Festa del paese di Savarna (Ravenna) dopo un'estate ricchissima di soddisfazioni, che ha visto arrivare tra le provincie di Ravenna, Ferrara e Bologna oltre 18mila spettatori. Organizzato da I Teatri del Delta con la direzione artistica di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - appuntamento

Violenta e picchia la ex per 12 ore: il "sequestro" in casa dopo l'ultimo appuntamento

Oleggio, ultimo appuntamento con "Cortili in concerto"

Ultimo appuntamento sulla terrazza dell’Institut français: la proiezione di "La tulipe noire" chiude la rassegna

A Casina ci si diverte coi burattini e le disavventure di Pippogrifo. A Collagna la magia degli anni ‘70 e ‘80 - Baracca e burattini» a cura di «Effetto Notte», va in scena lo spettacolo «Le (dis)avventure di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Maranello: tra burattini e musica - La mattina del 6 gennaio, l’Auditorium Enzo Ferrari accoglie “Befana e burattini” con due spettacoli di “Fagiolino pescatore” (alle 10:00 ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Appuntamento Anno Burattini