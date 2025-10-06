Ultime parole famose | ecco le interviste post mortem

Netflix, piattaforma che ha innovato in molti modi il mondo dello streming, ha messo in campo un prodotto che farà molto discutere. A partire dalla morte, mercoledì scorso, della famosa etologa Jane Goodall, «la donna che sussurrava alle scimmie» (nella foto). Si tratta di una nuova serie intitolata Famous Last Words, ultime parole famose, che parte proprio da una intervista che la Goodall aveva registrato in prospettiva della sua morte. L'intervista, molto personale, in cui parla dei suoi due matrimoni e di un altro amore rimasto segreto, era una di quelle quasi pronte e Netflix l'ha diffusa senza troppa fanfara dopo un tour de force dei suoi editor per impacchettare quanto confidato lo scorso marzo allo showrunner Brad Falchuk, marito di Gwyneth Paltrow e creatore di serie famose come Glee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

