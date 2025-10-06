Ugl Sicilia incontra l' assessore Dagnino | Avanzo da 2,15 miliardi ma i fondi servano a servizi e territori

“L’avanzo di bilancio è un segnale positivo, ma adesso bisogna capire come saranno impiegate le risorse: servono interventi mirati per i liberi consorzi, il corpo forestale, i consorzi di bonifica e i Comuni delle aree interne.”?Lo dichiara Carmelo Giuffrida, segretario regionale della Ugl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it