Ufficiale | Milan-Como si giocherà in Australia la UEFA approva la storica trasferta della Serie A

Una decisione destinata a entrare nella storia del calcio italiano. La UEFA ha dato il proprio via libera ufficiale: Milan-Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà a Perth, in Australia, l’ 8 febbraio 2026. È la prima volta che una gara del massimo campionato italiano si disputa al di fuori dell’Europa, una scelta eccezionale che unisce logistica, marketing e innovazione sportiva. Una scelta dettata dall’eccezionalità. La ragione di questa svolta storica è di natura logistica. Lo stadio San Siro, casa del Milan, sarà infatti impegnato per gli eventi legati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, rendendo impossibile ospitare la sfida in Lombardia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

