Ufficiale | Milan-Como si giocherà a Perth L’UEFA ha dato il via libera
Milan-Como si giocherà a Perth. Ora è ufficiale, l'UEFA ha dato il via libera. Lo ha annunciato Luca Bianchin su 'Gazzetta.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ufficiale - milan
Milan e BMW, rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale
Modric-Milan, adesso è UFFICIALE ecco l’annuncio della squadra rossonera. Le ultime
Milan-Como si giocherà in Australia, ma “solo in via eccezionale”. La Uefa: “Decisione presa con riluttanza” - La partita di Serie A tra Milan e Como si giocherà in Australia, all’ Optus Stadium di Perth, ma – come fanno sapere dalla Uefa – “in via eccezionale, ribadendo la chiara opposizione allo svolgimento ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Milan-Como si gioca in Australia, è ufficiale: orari di anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata - La Uefa dà il benestare per giocare a Perth ma precisa: «Ribadiamo la chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato nazionale all'estero» ... Come scrive corriere.it