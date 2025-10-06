La coppia Fausto e Francesca annuncia la rottura: ecco cosa hanno detto sui social e cosa significa per il futuro dei Coma Cose Hai mai visto un amore che finisce. senza finire davvero? I Coma Cose, coppia nella vita e sul palco, hanno annunciato la fine della loro relazione. Fausto e Francesca hanno scelto parole sincere, senza filtri, per raccontare un addio che è molto più di una separazione: è la chiusura di un’epoca. Dopo anni di intensa sinergia artistica e personale, qualcosa si è rotto. La vita privata ha ceduto il passo alla carriera, e quel legame che li rendeva speciali si è lentamente consumato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Ufficiale, i Coma Cose si separano: fine di una storia d’amore e musica lunga 10 anni