Ufficiale i Coma Cose si separano | fine di una storia d’amore e musica lunga 10 anni
La coppia Fausto e Francesca annuncia la rottura: ecco cosa hanno detto sui social e cosa significa per il futuro dei Coma Cose Hai mai visto un amore che finisce. senza finire davvero? I Coma Cose, coppia nella vita e sul palco, hanno annunciato la fine della loro relazione. Fausto e Francesca hanno scelto parole sincere, senza filtri, per raccontare un addio che è molto più di una separazione: è la chiusura di un’epoca. Dopo anni di intensa sinergia artistica e personale, qualcosa si è rotto. La vita privata ha ceduto il passo alla carriera, e quel legame che li rendeva speciali si è lentamente consumato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale
Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli (Coma Cose) si sarebbero lasciati in estate per presunti tradimenti di lei. Le voci sono esplose dopo una segnalazione con foto e l'annullamento di alcune date dei concerti. Ora si parla di separazione ufficiale imminent
epoimóriròmiop drops official music video for new single "coma"! #epoimóriròmiop #coma #ricordidiuntempomaiesistito @Epictronic_Prod
I Coma Cose si separano: "10 anni bellissimi, ora camminiamo da soli" - Niente più cuoricini, i Coma Cose si separano e la decisione sembra essere definitiva.
I Coma Cose si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco, è tempo di camminare da soli». Dal (presunto) tradimento all'addio - Dopo i rumors esplosi nell'estate 2025, la presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli — alias California e Fausto Lama — sembrava ...