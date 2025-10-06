Ufficiale Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell' Uzbekistan

Guiderà la Nazionale asiatica ai Mondiali del 2026. ROMA - Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan, una delle 18 Nazionali già qualificate ai Mondiali del prossimo anno. Il 52enne tecnico campano, ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo 2006, ha firmato un contratto con la feder. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

