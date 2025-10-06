UFFICIALE – Cannavaro nuovo allenatore della nazionale dell’Uzbekistan
Fabio Cannavaro è pronto a una nuova sfida internazionale. Dopo la breve e deludente esperienza alla Dinamo Zagabria, l’ex capitano della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 è stato scelto come nuovo commissario tecnico dell’ Uzbekistan, nazionale che ha centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Cannavaro, esonerato dopo appena tre mesi in Croazia, ha trovato subito l’occasione per rilanciarsi sul palcoscenico più prestigioso. Per lui sarà la seconda esperienza da CT, dopo il breve incarico da tecnico ad interim della Cina in seguito alle dimissioni di Marcello Lippi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: ufficiale - cannavaro
Ora è ufficiale: Cannavaro guiderà l'Uzbekistan al Mondiale
Cannavaro riparte dall’Uzbekistan: ufficiale la nomina dell’ex difensore della Juve come nuovo CT. Il comunicato della Federazione
UFFICIALE - Fabio Cannavaro è il nuovo c.t. dell'Uzbekistan https://ift.tt/YbIaFcH - X Vai su X
Cannavaro cerca il rilancio da ct dell’Uzbekistan Accordo ai dettagli Guiderà la nazionale al Mondiale 2026 Vai su Facebook
Ora è ufficiale: Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan. Andrà ai mondiali - «La Federazione calcistica dell’Uzbekistan – l’annuncio sui social, dopo le trattative ... msn.com scrive
Cannavaro nuovo ct dell'Uzbekistan, andrà al Mondiale - Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. Secondo msn.com