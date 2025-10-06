UEFA decisione storica | Milan-Como si giocherà in Australia

In via del tutto eccezionale, l’UEFA ha approvato la trasferta di serie A: il match tra Milan e Como si disputerà in territorio australiano. Il derby lombardo tra il Milan di Allegri e il Como di Cesc Fabregas passerà alla storia come la prima partita di Serie A disputata fuori dai confini italiani: la gara, in programma il 7 o l’8 febbraio 2026, infatti, si svolgerà all’ Optus Stadium di Perth. “Una decisione sofferta e straordinaria, da non considerare un precedente”, ha precisato il presidente UEFA Aleksander Ceferin, in occasione dell’ufficialità della decisione, arrivata dopo diverse settimane di riflessione. 🔗 Leggi su Sportface.it