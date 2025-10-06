UEFA decisione storica | Milan-Como si giocherà in Australia
In via del tutto eccezionale, l’UEFA ha approvato la trasferta di serie A: il match tra Milan e Como si disputerà in territorio australiano. Il derby lombardo tra il Milan di Allegri e il Como di Cesc Fabregas passerà alla storia come la prima partita di Serie A disputata fuori dai confini italiani: la gara, in programma il 7 o l’8 febbraio 2026, infatti, si svolgerà all’ Optus Stadium di Perth. “Una decisione sofferta e straordinaria, da non considerare un precedente”, ha precisato il presidente UEFA Aleksander Ceferin, in occasione dell’ufficialità della decisione, arrivata dopo diverse settimane di riflessione. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: uefa - decisione
Lista UEFA Atalanta, la decisione definitiva su Ademola Lookman. L’elenco completo
Lookman, arriva la decisione dell’Atalanta sull’ex obiettivo Juve: inserito o no in lista UEFA? Ecco cosa è successo per il nigeriano
Milan–Como a Perth? L’idea che divide tifosi e istituzioni: proteste e attesa per la decisione Uefa
? #Milan-#Como a Perth, c'è il via libera della #Uefa: "Decisione eccezionale, non è un precedente" - X Vai su X
Milan-Como a Perth, c’è l’ok della Uefa in “via eccezionale” Milan-Como si giocherà il 7 o l’8 febbraio. I tifosi rossoneri abbonati avranno un rimborso, ma chi vuole andare in Australia può cominciare ad organizzarsi con il fan club a Perth. Gazzetta: "Decisione Vai su Facebook
Milan-Como in Australia? La risposta della UEFA: decisione storica! - Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha dato il via libera alla disputa di Milan- Scrive fantamaster.it
Milan-Como a febbraio in Australia: l'Uefa dice sì in «via eccezionale». Ecco dove (e quando) si giocherà il match di Serie A - È una decisione storica: «Le partite di campionato ... Come scrive msn.com