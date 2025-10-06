UEFA approva Milan-Como a Perth | una scelta storica per il calcio italiano
Per la prima volta una gara di Serie A si giocherà fuori dai confini nazionali. Un’operazione sportiva e di marketing globale che apre nuovi scenari per il campionato italiano. La UEFA ha dato il via libera alla disputa della partita Milan-Como in Australia, nella città di Perth. Una decisione storica e senza precedenti: sarà infatti la prima volta che un incontro ufficiale di Serie A si giocherà fuori dall’Italia. Un’eccezione che fa discutere. L’autorizzazione è arrivata dopo settimane di confronto tra le istituzioni calcistiche europee e italiane. La UEFA ha concesso il permesso in via del tutto eccezionale, ribadendo che non si tratta di un cambio di rotta strutturale ma di un test isolato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
