Uefa a Serie A e Liga: «Approviamo partite all’estero ma siamo contrari». Il comunicato ufficiale che riguarda Milan-Como Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami: alla fine è sì. Sofferto, ma sì. Sono state approvate “in via eccezionale” le trasferte di Serie A e Liga in Australia e negli Usa. Anche se un comunicato ufficiale la UEFA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Uefa a Serie A: «Approviamo Milan-Como all’estero in via eccezionale. Ma siamo contrari»