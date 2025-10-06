Uefa a Serie A |  Approviamo Milan-Como all’estero in via eccezionale Ma siamo contrari

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uefa a Serie A e Liga: «Approviamo partite allestero ma siamo contrari». Il comunicato ufficiale che riguarda Milan-Como Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami: alla fine è sì. Sofferto, ma sì. Sono state approvate “in via eccezionale” le trasferte di Serie A e Liga in Australia e negli Usa. Anche se un comunicato ufficiale la UEFA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

uefa a serie a 160approviamo milan como all8217estero in via eccezionale ma siamo contrari

© Calcionews24.com - Uefa a Serie A: «Approviamo Milan-Como all’estero in via eccezionale. Ma siamo contrari»

In questa notizia si parla di: uefa - serie

Lista Serie A vs lista UEFA: due regolamenti, due diversi problemi per i club

La Serie A in Australia non piace ai tifosi e neanche alla Uefa

Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio

uefa serie 160approviamo milanMilan-Como a febbraio in Australia: l'Uefa dice sì in «via eccezionale». Ecco dove (e quando) si giocherà il match di Serie A - È una decisione storica: «Le partite di campionato ... Segnala msn.com

Perché la Lega ha chiesto di giocare Milan-Como a Perth: colpa di Cortina-Milano, ma la Uefa non decide - Il prossimo 8 febbraio 2026 si potrebbe verificare un episodio unico in Serie A: una partita del massimo campionato italiano, Milan- Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uefa Serie 160approviamo Milan