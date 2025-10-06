Ue 2 mozioni di sfiducia a Von der Leyen al voto giovedì 9 The Left attacca | Complice del genocidio a Gaza Bardella | Ci svende agli Usa

I deputati europei si esprimeranno giovedì 9 ottobre sul futuro politico di Ursula von der Leyen, anche se appare improbabile che una delle due mozioni raccolga la maggioranza necessaria È scontro aperto nell’emiciclo del Parlamento europeo, dove si è acceso il dibattito sulle 2 mozioni di ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Due mozioni di sfiducia, ma von der Leyen tiene e rafforza la linea

Da Left e Patrioti arriva l’avviso di sfratto per Ursula. Depositate due mozioni di sfiducia per la morbidezza con Netanyahu e le tante promesse mancate

UE, due mozioni di sfiducia contro von der Leyen

Procaccini, 'su sfiducia a von der Leyen Ecr darà libertà voto' - Nella mozione dell'estrema sinistra il focus è sulla questione Israelo- Riporta ansa.it

Parlamento Ue: due mozioni contro la Commissione Von der Leyen. La replica, “non cedere ai nemici dell’Europa” - (Strasburgo) Lo scopo dell’unità europea non è “concordare ogni dettaglio, ma riguarda la visione d’insieme”. Scrive agensir.it

