ucraina zelensky e schoof a kiev rendono omaggio ai caduti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro olandese Dick Schoof hanno deposto fiori al memoriale dei caduti a Kiev, in memoria di chi ha perso la vita nella guerra contro la Russia. Zelensky ha ringraziato sui social, per il coraggio, chi ha difeso la libertà del Paese dopo l’invasione da parte di Mosca nel 2022. La visita di Schoof segue i suoi recenti incontri con altri leader europei a Copenaghen, dedicati a sicurezza e guerra in Ucraina. Le riunioni sono avvenute dopo misteriosi voli di droni su aeroporti e basi militari danesi. Questi eventi hanno creato preoccupazione in Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

