Ucraina voci dal treno con 110 italiani sfiorato da raid russi

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ott. (askanews) - "Durante il nostro viaggio di solidarietà alle popolazioni ucraine in guerra, mentre eravamo in transito nella zona ovest dell'Ucraina, a circa tre ore da Kiev nell'area di Zythomir, sono iniziati i bombardamenti. Siamo stati testimoni di raid russo che ha colpito la zona vicina al passaggio del nostro treno. A bordo con me i 110 attivisti italiani che hanno preso parte a questa decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. Abbiamo capito subito che si trattava di droni, il treno si è fermato per sicurezza e ci siamo preparati a evacuare il convoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina voci dal treno con 110 italiani sfiorato da raid russi

© Quotidiano.net - Ucraina, voci dal treno con 110 italiani sfiorato da raid russi

In questa notizia si parla di: ucraina - voci

Ancora bombe sull'Ucraina, voci di possibili negoziati. Spiraglio per un vertice Putin-Trump in Cina a settembre

Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto

Giù la maschera, giù il sipario: così la Rai silenzia le voci scomode su Gaza e Ucraina

Ucraina, voci dal treno con 110 italiani sfiorato da raid russi - (askanews) – “Durante il nostro viaggio di solidarietà alle popolazioni ucraine in guerra, mentre eravamo in transito nella zona ovest dell’Ucraina, a circa tre ore da Kiev nell’area di ... Secondo askanews.it

ucraina voci treno 110Ucraina, bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 italiani - Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Voci Treno 110