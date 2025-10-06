Ucraina la guerra dimenticata Ma c’è una Flotilla silenziosa e imponente al fianco di Kiev

Per chi tiene la contabilità del dolore, i morti e i feriti sarebbero in totale circa mezzo milione. Troppi. Come i giorni di guerra: 1321. Tanti. Forse per questo capita di dimenticarsi di quello che sta accadendo in Ucraina: una guerra. In Europa. Forse perché altri dolori sembrano più acuti, altri morti più ingiusti. Ucraina, bombe russe sui 110 volontari italiani. Zelensky sferza l'Occidente: "Nessuna risposta degna all'offensiva di Putin" Poi arriva Putin, e ci riporta alla realtà di un Paese che continua a essere quotidianamente violentato. Sempre di più, anzi. Perché mentre i combattimenti sembrano fermi al fronte, le bombe piovono sulle città, anche le più lontane.

Ucraina, la guerra dimenticata: in 300mila al buio ed è arrivato anche il gelo - Lo Start è un accordo tra Stati Uniti e Russia per la riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive. Scrive affaritaliani.it

Guerra Ucraina, Zelensky: "Raid russo nel Donetsk uccide 20 civili" - Almeno 20 persone sono morte in un attacco aereo russo sul villaggio di Yarova, nella regione di Donetsk. Scrive tg24.sky.it