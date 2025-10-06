Ucraina droni sull’aeroporto di Oslo | chiuso lo spazio aereo – La diretta
Non si ferma la guerra in Ucraina, così come la sfida a colpi di droni tra Kiev e Mosca. Oggi le autorità norvegesi hanno chiuso lo spazio aereo dell’aeroporto di Gardemoen di Oslo per tre ore dopo l’avvistamento di un drone. La segnalazione è arrivata intorno alle 00.16 ora locale e ha causato diversi ritardi. L’avvistamento non è stato verificato. Intanto anche la Russia sta subendo attacchi con droni da parte di Kiev. Ucraina, la guerra dei droni. La diretta di oggi 6 ottobre Inizio diretta: 061025 07:25 Fine diretta: 061025 23:00 07:20 061025 Attacco con droni su Belgorod, Mosca: "In 40mila senza luce" Circa 40. 🔗 Leggi su Lapresse.it
