Ucraina bombe sul treno con 110 attivisti italiani | paura anche per Don Panizza
Un viaggio verso la pace sotto il fuoco della guerra: 110 attivisti italiani, tra cui il bresciano don Giacomo Panizza, hanno vissuto ore di puro terrore quando il loro treno è stato coinvolto nell’ennesimo bombardamento russo sull’Ucraina occidentale. Il convoglio, partito da Kharkiv e diretto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
In fuga dalle bombe in Ucraina, il pallone come una salvezza: “Sogni e futuro grazie alla Fiorentina”
Oltre 1200 bombe lanciate dai russi in Ucraina in sette giorni. Il video pubblicato da Zelensky – Il video
Le bombe su Gaza e l'aggressione dell'Ucraina sono capitoli diversi del racconto di una ferita che sta lacerando l'umanità: la realtà di un mondo in cui i governi sempre più spesso calpestano i diritti umani e ignorano il valore del diritto internazionale. A Gaza,
Ucraina, bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 italiani - Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi ... Da ansa.it
Diretta | Raid russi contro l'Ucraina: bombe vicine a un treno con attivisti italiani. E la Polonia fa alzare i jet - Massiccio bombardamento di missili e droni di Mosca, almeno un morto a Zaporizhia. Lo riporta ilgiornale.it