Ucraina bombe sul treno con 110 attivisti italiani | paura anche per Don Panizza

6 ott 2025

Un viaggio verso la pace sotto il fuoco della guerra: 110 attivisti italiani, tra cui il bresciano don Giacomo Panizza, hanno vissuto ore di puro terrore quando il loro treno è stato coinvolto nell’ennesimo bombardamento russo sull’Ucraina occidentale. Il convoglio, partito da Kharkiv e diretto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

