Ucraina | bombardamenti nei pressi del treno con 110 attivisti italiani

Paolo Della Rocca (MoVI): “Siamo stati testimoni dell’intensificarsi dei raid nella zona ovest. Stiamo bene.” Momenti di tensione per il gruppo di 110 attivisti italiani impegnati nella missione di pace in Ucraina guidata dal MoVI – Movimento di Volontariato Italiano e dal MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. Durante il viaggio di ritorno verso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ucraina bombardamenti nei pressi del treno con 110 attivisti italiani

