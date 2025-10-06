Ucraina | bombardamenti nei pressi del treno con 110 attivisti italiani
Paolo Della Rocca (MoVI): “Siamo stati testimoni dell’intensificarsi dei raid nella zona ovest. Stiamo bene.” Momenti di tensione per il gruppo di 110 attivisti italiani impegnati nella missione di pace in Ucraina guidata dal MoVI – Movimento di Volontariato Italiano e dal MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. Durante il viaggio di ritorno verso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - bombardamenti
I dazi di Trump all’Europa sono come i bombardamenti di Putin sull’Ucraina
Ucraina, ancora bombardamenti sulle città e Kiev
Le nuove proteste in Ucraina e i bombardamenti di Putin su Kyiv
Grazie agli attivisti del @MeanAzione e @BentivogliMarco che, insieme agli ucraini, hanno sfidato i bombardamenti degli invasori russi per portare la loro testimonianza di solidarietà alla popolazione dell’Ucraina. - X Vai su X
DA RADIO MARIA #UCRAINA : PREGHIERA DI ADORAZIONE NEGLI STUDI DI #KIEV . NEL FRATTEMPO I BOMBARDAMENTI PROSEGUONO SENZA SOSTA SU CASE OSPEDALI, SCUOLE… MA NESSUNO SE NE CURA. NESSUNO. ~4 Ottobre 2025 Vai su Facebook
Ucraina: bombardamenti nei pressi di treno con 110 attivisti italiani Paolo Della Rocca, attivista MoVI - Ucraina: bombardamenti nei pressi di treno con 110 attivisti italiani Paolo Della Rocca, attivista MoVI ... Riporta politicamentecorretto.com
Diretta | Raid russi contro l'Ucraina: bombe vicine a un treno con attivisti italiani. E la Polonia fa alzare i jet - Massiccio bombardamento di missili e droni di Mosca, almeno un morto a Zaporizhia. Secondo ilgiornale.it