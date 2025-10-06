Ucraina attacchi incrociati agli impianti energetici Mosca | A Belgorod 40mila persone senza elettricità

E' stata una notte di attacchi incrociati agli impianti energetici tra Russia e Ucraina. Nella regione ucraina di Chernihiv le forze russe hanno attaccato una struttura provocando un'interruzione di corrente. Lo riferisce Ukrinform citando una nota dell'operatore locale per l'erogazione di energia Chernihivoblenergo Jsc. "Di notte, il nemico ha bombardato la regione di Ichnyan. Purtroppo, è stato nuovamente colpito un impianto energetico", si legge nel rapporto diffuso su Telegram. Sono già iniziati i lavori di ripristino, che saranno però eseguiti tenendo conto della situazione della sicurezza.

