Ucraina | Attaccata infrastruttura energetica a Chernihiv Mosca | Raid su Belgorod 40.000 russi senza elettricità

(Adnkronos) – L'Ucraina accusa la Russia di aver attaccato nella notte una delle infrastrutture energetiche nella regione di Chernihiv e le autorità locali denunciano blackout. L'operatore Chernihivoblenergo ha segnalato l'episodio su Telegram, come riporta Ukrinform. "Nella notte – hanno riferito – il nemico ha attaccato la zona di Ichnianshchyna. Purtroppo siamo di nuovo di fronte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com