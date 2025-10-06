Ucraina | Attaccata infrastruttura energetica a Chernihiv Mosca | Raid su Belgorod 40.000 russi senza elettricità

(Adnkronos) – L'Ucraina accusa la Russia di aver attaccato nella notte una delle infrastrutture energetiche nella regione di Chernihiv e le autorità locali denunciano blackout. L'operatore Chernihivoblenergo ha segnalato l'episodio su Telegram, come riporta Ukrinform. "Nella notte – hanno riferito – il nemico ha attaccato la zona di Ichnianshchyna. Purtroppo siamo di nuovo di fronte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ucraina attaccata infrastruttura energeticaGuerra in Ucraina news, Kiev attacca con centinaia di droni: a Belgorod in 40 mila senza elettricità. Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv - La guerra prosegue con regolari piogge di droni contro le infrastrutture energetiche da ambo le parti in vista dell’inverno ... Come scrive quotidiano.net

