Ucciso nell' aula di un tribunale un giudice a Tirana

AGI - Un giudice della Corte d'appello di Tirana è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in aula da un uomo che si trovava di fronte a lui, che è stato rapidamente arrestato. Lo ha annunciato la polizia albanese in un comunicato. Astrit Kalaja stava presiedendo l'udienza quando l'uomo ha estratto una pistola e ha sparato. Il giudice è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è morto lungo il tragitto, ha riferito la polizia. 🔗 Leggi su Agi.it

