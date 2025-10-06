Sono passati otto mesi da quando Lorenzo Innocenti, architetto 37enne di Rufina, ha ucciso la compagna Eleonora Guidi con 24 coltellate. Era l’otto febbraio, un sabato mattina qualunque presto trasformatosi in un incubo per le due famiglie e la piccola comunità. La stessa che oggi incontra Lorenzo Innocenti tra i corridoi dell’ospedale di Ponte a Niccheri. Il 37enne, che dopo aver colpito a morte la compagna ha tentato il suicidio gettandosi dal secondo piano della palazzina, è ricoverato da agosto nel reparto di psichiatria, da quando il gip Alessandro Moneti ha disposto per lui la misura di sicurezza in attesa di una seconda perizia che dovrebbe avvenire a novembre, alla scadenza dei sei mesi previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la compagna in casa. Dubbi sulla misura di sicurezza: "Non dovrebbe stare in psichiatria"