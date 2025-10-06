Uccisa a Formenterafermato il compagno
12.47 E'stato arrestato dalla polizia spagnola, con l'accusa di omicidio, il compagno della 45enne italiana accoltellata a Formentera, dove i due vivevano da tempo. Lo si apprende da fonti ufficiali. L'uomo, un 51enne anche lui italiano, aveva una relazione con la 45enne trovata uccisa nel proprio appartamento a Es Pujol, sull'isola delle Baleari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
