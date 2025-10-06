e Valentina Reggiani Un uomo che corre chiedendo aiuto inseguito da un altro armato di coltello e poi crolla in mezzo alla strada in un lago di sangue. Un terribile omicidio sotto gli occhi allibiti dei clienti di un pub, degli automobilisti spaventati che hanno cercato di schivare quella sagoma sull’asfalto e dei tanti passanti, in una Modena ancora sveglia all’una di sabato notte, soprattutto a due passi dal centro storico. Siamo in viale Muratori, all’altezza della rotonda con Trento Trieste. I primi a chiamare i soccorsi sono stati i gestori e i clienti del Rock Cafè. "Ho visto quest’uomo correre verso di noi, urlava, poi è crollato a terra, abbiamo chiamato subito il 118 – racconta un giovane cliente del locale – ci siamo avvicinati, abbiamo visto che aveva diverse ferite alle braccia e una profonda dietro alla spalla, diceva che non riusciva a respirare, perdeva sangue, è arrivata l’ambulanza con l’automedica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uccide il coinquilino. Coltellate in strada dopo la lite per l'affitto . Il killer è stato fermato