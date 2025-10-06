Ubriaco e incosciente in un parcheggio | 18enne grave in ospedale
Un pomeriggio di bagordi non è finito bene per un ragazzo di 18 anni, finito in ospedale per aver bevuto troppo.Il fatto è successo poco dopo le 16 in un parcheggio nei pressi di via Costantino Nigiri a Lissone. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, l’allarme è stata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
