Ubriaco aggressivo blocca un bus e si rifiuta di scendere al capolinea

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trambusto su un autobus arrivato al capolinea. Intorno alle ore 21:30 di domenica la polizia è intervenuta in piazzetta Dinegro e ha denunciato un 50enne originario dell'Ecuador per interruzione di pubblico servizio. L'uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta.Riavvolgiamo il nastro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

