Twilight | Breaking Dawn Parte 2 il regista difende la scena assente nei romanzi che ha sconvolto i fan

Bill Condon è tornato a parlare di uno dei momenti più discussi dell'ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Il regista Bill Condon, a distanza di 13 anni dall'arrivo nelle sale cinematografiche, ha difeso una scena controversa presente in Twilight: Breaking Dawn e assente invece nei romanzi di Stephenie Meyer. Nell'ultimo film dedicato alla storia del vampiro Edward Cullen e della sua amata Bella Swan, infatti, si assiste al confronto finale con i Volturi. Cosa accade nella scena controversa Intervistato da The Hollywood Reporter, Bill Condon ha commentato la scena presente in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 in cui Carlisle Cullen, interpretato da Peter Facinelli, sembra perdere la vita durante lo scontro con i malvagi vampiri . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Twilight: Breaking Dawn Parte 2, il regista difende la scena (assente nei romanzi) che ha sconvolto i fan

In questa notizia si parla di: twilight - breaking

Forever Begins Again. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo, l’intera saga di #Twilight torna a #CinecityMantova! Twilight 7 ottobre New Moon 14 ottobre Eclipse 21 ottobre Breaking Dawn Parte 1 28 ottobre Breaking Vai su Facebook

Twilight: Breaking Dawn Parte 2, il regista difende la scena (assente nei romanzi) che ha sconvolto i fan - Bill Condon è tornato a parlare di uno dei momenti più discussi dell'ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Come scrive movieplayer.it

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2/ Trama e streaming video: la piccola Renesmee in pericolo - Lunedì 1 luglio 2024, in seconda serata, va in onda il film “Breaking Dawn – Parte 2” che è il quarto e ultimo adattamento cinematografico della serie di Twilight, seconda parte del capitolo Breaking ... Si legge su ilsussidiario.net