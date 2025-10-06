2025-10-06 18:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Saranno tredici i giocatori della Juventus impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali. Un vero e proprio giro del mondo in bianconero, che vedrà gli uomini di mister Tudor dividersi tra Europa e Nord America per affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026 – in programma tra Stati Uniti, in Messico e in Canada – e alcune amichevoli di lusso. Un’occasione per molti di ritrovare lucidità fuori da Torino, ma anche un banco di prova importante in vista delle prossime sfide (il 19 ottobre contro il Como e poi il big match di Madrid contro il Real, il 22) dove la Juve ritroverà gran parte dei suoi giocatori reduci da esperienze e responsabilità diverse, ma con un obiettivo comune: tornare alla Continassa pronti a terminare la serie di cinque pareggi consecutivi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Tutti i convocati della Juve per le sfide di ottobre verso il Mondiale