Tutto questo dolore… Mario Adinolfi in ospedale con la figlia Clara

Caffeinamagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di grande apprensione per Mario Adinolfi, che ha trascorso le ultime ore in ospedale accanto alla figlia Clara, colpita da una nuova crisi. Il giornalista e politico, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha raccontato il difficile momento in un lungo post pubblicato sui social, dove ha espresso tutta la sua angoscia ma anche la gratitudine verso chi gli è stato vicino in questa ennesima prova dolorosa. Nel suo messaggio, Adinolfi ha rievocato un ricordo personale di grande sofferenza, collegando la notte appena trascorsa a un’altra data tragica della sua vita: quella della morte della sorella, Ielma, scomparsa suicida molti anni fa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

