Tutti pazzi per Kim | perché il Vietnam cerca l’amicizia della Corea del Nord
Il 2025 è stato un anno molto intenso per Kim Jong Un. Gli incontri con Vladimir Putin nell’Estremo Oriente russo e a Mosca erano soltanto i prodromi del silenzioso inserimento del presidente coreano nei nuovi equilibri internazionali. E per giunta nei panni di uno dei protagonisti principali. La partecipazione di Kim all’ultima maxi parata militare cinese, a Pechino, gli ha consentito di riabilitare appieno i rapporti con Xi Jinping, ma soprattutto di stringere la mano a decine di altri personaggi di spicco, tra vecchi e attuali leader mondiali. Non è forse un caso che Donald Trump voglia rivederlo – potrebbe accadere molto presto – e che vari Paesi intendano aprire o rinforzare i canali diplomatici con Pyongyang. 🔗 Leggi su It.insideover.com
