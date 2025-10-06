Tutti contro Inzaghi all’Inter sono furiosi | cosa è successo

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter sembra essere ripartita nel migliore dei modi, e adesso arrivano le prime frecciatine. Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter nel 2025, dopo quattro lunghe stagioni in cui i nerazzurri hanno sempre lottato per vincere le partite e i titoli a cui hanno aspirato. Perfino due Champions League, dato che la squadra milanese è arrivata a un passo dalla conquista del trofeo nel 2023 e nel 2025. L’ultima stagione, però, è stata probabilmente la più difficile in assoluto per il club lombardo. Lo scudetto è sfumato all’ultima giornata di Serie A, dalla Coppa Italia l’Inter è uscita in semifinale, la Supercoppa Italiana è stata persa nei minuti finali contro il Milan e per finire c’è anche da considerare anche la batosta europea contro il PSG per 5-0. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

