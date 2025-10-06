Tutte le storie portano a Roma | MIA 2025 accende il mercato

Da oggi, 6 ottobre 2025, fino al 10 ottobre, l’industria audiovisiva internazionale converge a Roma per l’undicesima edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, ospitata tra Palazzo Barberini e Cinema Barberini. Oltre 80 appuntamenti, progetti selezionati e nuovi programmi mettono la città al centro di una settimana decisiva per professionisti e storie in cerca di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

