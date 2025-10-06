Tutte le storie portano a Roma | MIA 2025 accende il mercato
Da oggi, 6 ottobre 2025, fino al 10 ottobre, l’industria audiovisiva internazionale converge a Roma per l’undicesima edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, ospitata tra Palazzo Barberini e Cinema Barberini. Oltre 80 appuntamenti, progetti selezionati e nuovi programmi mettono la città al centro di una settimana decisiva per professionisti e storie in cerca di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: tutte - storie
«Massimo non ha mai negato di avere, in contemporanea, altre storie. E me le raccontava, me le raccontava tutte nei dettagli»
The Ultimate Premier League 2025/26 Anteprima: storie di titolo chiave, nuovi arrivi, trame manageriali principali e tutte le migliori probabilità
Tatuatori, realtà in crescita a Genova e in Liguria: tutte le storie | Longform
Il secondo giorno del Festival Tuttestorie, edizione speciale per l'IVENTario! Le attività proseguono a pieno ritmo, anche grazie alla presenza gentile dei nostri volontar* e alla dedizione delle insegnanti in missione speciale all'Exmà con le loro classi. Ma sono Vai su Facebook
NON È UN FAKE: Tiziana Ferrario -già giornalista RAI- invita @Antonio_Tajani a non fare tante storie sulla statua imbrattata di Giovanni Paolo II anche perché "giudicata da tutti bruttissima" - X Vai su X
Tutte le strade portano a Roma. Facilmente - Girare per Roma senza problemi di mobilità, assistiti da una guida competente e seguendo itinerari senza sorprese. Come scrive vita.it
Pastore dice addio al Psg: 'Vi amo, ma tutte le strade portano a Roma' - Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il Flaco ha voluto congedarsi dai tifosi del Paris ... Riporta calciomercato.com