Turisti e spostamenti | il nodo del settore
Il trasporto pubblico locale non è soltanto un servizio essenziale per i cittadini, ma anche un motore di sviluppo per i territori turistici. In un Paese come l’Italia, dove la mobilità incide direttamente sulla qualità dell’accoglienza, le politiche tariffarie diventano un nodo cruciale: da un lato devono garantire equità e accessibilità per i residenti, dall’altro assicurare sostenibilità economica e un contributo adeguato da parte dei visitatori. Secondo Costa: "Pur riconoscendo l’importanza del turismo per l’economia locale e la necessità di promuovere forme di mobilità sostenibile, ritengo opportuno riflettere sulle tariffe agevolate di cui spesso possono godere i turisti per usufruire del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: turisti - spostamenti
Più di duecento lavoratori del settore turistico che operano all’interno del porto di Civitavecchia hanno sottoscritto una lettera indirizzata all’Autorità di Sistema Portuale, chiedendo un incontro urgente per discutere delle difficoltà quotidiane legate agli spostam Vai su Facebook