Turismo rigenerativo la rotta Adler tra comunità e paesaggi
Un’ospitalità che non si limita a ridurre gli impatti, ma che restituisce valore alla collettività: è la promessa che guida il turismo rigenerativo e che trova nel gruppo Adler Spa Resorts & Lodges un interprete convinto. Qui la sostenibilità abbraccia la dimensione ambientale e quella sociale, intrecciando benessere degli ospiti, tutela dei luoghi e crescita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Sostenibilità: ospitalità di qualità e responsabilità sociale, Adler punta sul turismo rigenerativo
