Turismo | Pisa spinge sulla promozione di Terre di Pisa e di bellezza diffusa
Pisa, 6 ottobre 2025 – Doppio appuntamento per la promozione turistica. Il Comune di Pisa infatti sarà presente dall’8 al 10 ottobre a Rimini alla fiera del turismo TTG Travel Experience. Negli stessi giorni, 8 e 9 ottobre, sarà presente anche a Lucca a Lubec 2025, la due giorni dedicata ai beni culturali. Alla Fiera di Rimini (8-10 ottobre), il Comune di Pisa sarà presente con un panel dedicato alla Comunità d’Ambito “Terre di Pisa”. Mercoledì 8 ottobre (dalle ore 16), è previsto l’intervento dell’assessore al turismo dedicato alla promozione della destinazione “Terre di Pisa”, con un focus sulla città di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: turismo - pisa
Una "regia condivisa" per avere turismo tutto l'anno: è il protocollo 'Pisa 365'
Pisa, l’estate del turismo straniero: presenze in netta crescita
Rallenta ad agosto la domanda di lavoro: a Pisa tengono turismo e commercio
Non perderti le #GiornateFAI d’Autunno a Pisa! 11 e 12 ottobre Chiostro di Santa Croce in Fossabanda Giardini di Sant'Anna e Palazzo Pilo Boyle FAI Giardino Post Bellico nel quartiere di Sant'Antonio FAI Info https://turismo.pisa.it/eventi/Gior - X Vai su X
Domani, , prima domenica del mese, l' al museo è ! Approfittatene per vedere le storie, le immagini e i ricordi del ?Pisa Calcio ? ?Orario di apertura domenica, 15:00-19:00 Università di Pisa Pisa Turismo Sistema M Vai su Facebook
Turismo: Pisa spinge sulla promozione di “Terre di Pisa” e di bellezza diffusa - Il Comune di Pisa infatti sarà presente dall’8 al 10 ottobre a Rimini alla fiera del turismo TTG Travel Experience. Da msn.com
Pisa, riecco Leris un anno dopo: "Frustrante guardare la promozione da fuori" - Il centrocampista del Pisa, Mehdi Leris, ha parlato in conferenza stampa per parlare della stagione che lo attende con i nerazzurri. Scrive m.tuttomercatoweb.com