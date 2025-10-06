Turismo | Pisa spinge sulla promozione di Terre di Pisa e di bellezza diffusa

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 6 ottobre 2025 – Doppio appuntamento per la promozione turistica. Il Comune di Pisa infatti sarà presente dall’8 al 10 ottobre a Rimini alla fiera del turismo TTG Travel Experience. Negli stessi giorni, 8 e 9 ottobre, sarà presente anche a Lucca a Lubec 2025, la due giorni dedicata ai beni culturali. Alla Fiera di Rimini (8-10 ottobre), il Comune di Pisa sarà presente con un panel dedicato alla Comunità d’Ambito “Terre di Pisa”. Mercoledì 8 ottobre (dalle ore 16), è previsto l’intervento dell’assessore al turismo dedicato alla promozione della destinazione “Terre di Pisa”, con un focus sulla città di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: turismo - pisa

