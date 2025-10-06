Turismo mete inusuali passione per Europa e Generazione Zelante i prossimi trend

(Adnkronos) – Mete inusuali, passione per l’Europa e Generazione Z(elante): sono i nuovi travel trend per i mesi a venire, secondo Omio, la piattaforma leader per la prenotazione di viaggi multimodali, che pubblica oggi il proprio report annuale NowNext ‘25, che dipinge un panorama dettagliato di come i viaggi globali continueranno a prosperare nel prossimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: turismo - mete

Vacanze estive, Toscana tra le mete preferite: boom per il turismo all’aria aperta

Turismo a Terni, la Cascata delle Marmore tra le mete più consigliate dai travel creator su TikTok

Ferragosto 2025, turismo in frenata: ma la Calabria resta tra le mete più amate

La #Liguria cresce nel turismo internazionale, unendo artigianato e sostenibilità per valorizzare il territorio e destagionalizzare. La Liguria si conferma tra le mete italiane più rilevanti per il turismo internazionale, con una spesa dei visitatori stranieri che incide Vai su Facebook

Turismo in crescita, con nuove mete e il “fuori stagione” - X Vai su X

Turismo, mete inusuali, passione per Europa e Generazione Z(elante) i prossimi trend - Mete inusuali, passione per l’Europa e Generazione Z(elante): sono i nuovi travel trend per i mesi a venire, secondo Omio, la piattaforma leader per la prenotazione di viaggi multimodali, che pubblica ... Come scrive msn.com

Sport tra passione e turismo. Il racconto dei campioni: "Questa è una città ideale per ogni tipo di attività" - Un incontro di passione e sport, di incontri, racconti e riflessione, su quello che lo sport può costituire e costituisce, nella costruzione di una comunità, e come motore sociale, culturale ed ... Secondo lanazione.it