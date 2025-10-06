Turismo in Sicilia | prorogato di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più tempo per le imprese turistiche. Le imprese del settore turistico siciliano avranno trenta giorni in più per partecipare al bando regionale che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. L’obiettivo è rafforzare la capacità ricettiva dell’Isola e sostenere la riqualificazione delle strutture turistiche. La nuova scadenza è fissata alle ore 17 del 14 novembre. A comunicarlo è stato il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ha disposto la proroga per consentire una più ampia partecipazione. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma incentivisicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

