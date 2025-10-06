Turismo in Sicilia | prorogato di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

Dayitalianews.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più tempo per le imprese turistiche. Le imprese del settore turistico siciliano avranno trenta giorni in più per partecipare al bando regionale che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. L’obiettivo è rafforzare la capacità ricettiva dell’Isola e sostenere la riqualificazione delle strutture turistiche. La nuova scadenza è fissata alle ore 17 del 14 novembre. A comunicarlo è stato il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ha disposto la proroga per consentire una più ampia partecipazione. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma incentivisicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

turismo in sicilia prorogato di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

© Dayitalianews.com - Turismo in Sicilia: prorogato di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

In questa notizia si parla di: turismo - sicilia

Turismo in crescita in Sicilia, i dati di Confimprese: "Segnato un aumento del 2,4%"

Turismo in crescita in Sicilia, i dati di Confimprese: "Segnato un aumento del 2,4%"

Turismo in Sicilia, la mancanza di visione che frena la costa ionica

Turismo in Sicilia, prorogato il bando da 135 milioni per le strutture ricettive - Ci sono altri 30 giorni per poter aderire: la nuova scadenza è il 14 novembre ... Si legge su lasicilia.it

turismo sicilia prorogato meseTurismo in Sicilia. Prorogato di un mese il bando da 135 milioni per strutture ricettive - Le imprese turistiche avranno altri trenta giorni di tempo per partecipare all’avviso pubblico della Regione che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turismo Sicilia Prorogato Mese