Turismo in Sicilia | prorogato di un mese il bando da 135 milioni per le strutture ricettive

Più tempo per le imprese turistiche. Le imprese del settore turistico siciliano avranno trenta giorni in più per partecipare al bando regionale che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. L'obiettivo è rafforzare la capacità ricettiva dell'Isola e sostenere la riqualificazione delle strutture turistiche. La nuova scadenza è fissata alle ore 17 del 14 novembre. A comunicarlo è stato il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ha disposto la proroga per consentire una più ampia partecipazione. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma incentivisicilia.
