Turismo in Emilia Romagna Riviera in crescita | è boom di stranieri Ecco i dati 2025 in regione
Bologna, 6 ottobre 2025 – La Riviera è in crescita ed è solida nonostante il meteo avverso in estate e una situazione economica che rende difficile le spese delle famiglie. Ma anche le città d’arte, dell’Appennino, della collina in Emilia Romagna stanno vivendo un periodo felice con presenze in aumento. E’ questo il quadro che emerge dai dati dell’Osservatorio regionale sul Turismo e dai dati Istat dei primi 8 mesi dell’anno (da gennaio ad agosto). Rimini, un giorno in spiaggia a 24 euro. “Altro che cari: siamo imbattibili. I milanesi guardano di più ai prezzi” L’appeal della Riviera. La Riviera emiliano-romagnola mantiene il suo grande appeal come emerge dall’ analisi dei dati effettuata dal nuovo Osservatorio regionale sul Turismo, che nel periodo gennaio-agosto registra un aumento degli arrivi del +1,6% e una sostanziale stabilità delle presenze (-0,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
